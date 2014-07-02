日本解禁集体自卫权（更新版2）

（新增美国防长评论）

路透东京7月1日（记者 Linda Sieg/Kiyoshi Takenaka） - 日本周二采取偏离战后和平主义的历史性举措，决定解除自1945年以来禁止向海外派兵的限制。这对日本首相安倍晋三而言是胜利，但却激怒了中国，也让众多日本选民忧心忡忡。

这是自60年前日本自卫队正式成立以来日本最重大的政策改变。这项改变通过解除行使集体自卫权或者援助受攻击的友邦的禁令，将扩大日本的军事选择。

日本防卫大臣小野寺五典对记者称，安倍内阁通过了相关决议。

在选择方面，日本自卫队将变得与其他发达国家的军队更为一致。但在派兵参加多边行动方面，日本会谨慎行事。

安倍周二重申了上述立场，同时强调日本不得不应对日益严峻的安全环境。

“基本原则方面没有变化，即我们不能向海外派兵，”安倍在电视新闻发布会上称。

美国对日本此举表示欢迎，称这会令美日同盟关系更为有效。

“这项决定对日本是很重要的一步，该国寻求为地区和全球的和平与安全作更大贡献，”美国国防部长哈格尔在声明中称。

哈格尔表示，他期待在小野寺五典下周访美期间与其探讨日方的决定。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上被问及相关问题时表示：“我们反对日方蓄意制造所谓‘中国威胁’来推进国内政治议程。”

“我们敦促日方切实尊重亚洲邻国的正当安全关切，慎重处理有关问题。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。