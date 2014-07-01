日本万人游行抗议政府修改宪法解释

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月30日 - 日本成千上万民众周一在东京举行游行活动，抗议首相安倍晋三试图修改安全政策以放松宪法对行使集体自卫权等的限制。
在预计会通过相关决议的内阁会议前夕，示威者聚集在首相办公室外，他们中有学生、老人和家庭主妇。
《日本经济新闻》周一发布的民意调查显示，50%的选民反对解禁集体自卫权，34%的选民支持解禁集体自卫权。
抗议活动组织方称，参加游行的示威者有1万人。有些示威者手中举着的横幅上写着：“不想看到我们的孩子和士兵死亡”、“保护宪法”等标语。
“如果首相每次都修改宪法解释，那宪法就无法起作用，”51岁的Ayumi Yamashita说。她的声音淹没在高喊着“别让我们走向战争！”的口号的人群中。
警方称，有数千人参加游行。
警方及目击者称，周日一男子在东京一个繁忙的十字路口自焚，明显是抗议当局修改宪法解释。
日本内阁预计会通过修改宪法解释的决议。安倍政府执政联盟的合作伙伴已经暗示会支持修改宪法解释。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。