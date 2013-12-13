日本计划未来五年军费开支增加约5%--媒体

路透12月13日 -《日本经济新闻》(Nikkei)报道称，日本将在未来五年把国防开支增加大约5%，至24.6万亿日元(2,390亿美元)，以应对中国日益增加的军事预算。

《日本经济新闻》援引消息人士的说法报道称，日本防卫大臣小野寺五典和财务大臣麻生太郎周四达成妥协，同意增加军费开支。

报道称，日本防卫省原本希望获得24.9万亿日元的军费开支，但面临财务省的抵制。报道还称，日本内阁有望在下周二批准该计划。

目前中国和日本因钓鱼岛争端紧张关系升级。

日本的军费开支计划包括增加购买洛克希德·马丁公司(LMT.N)生产的F-35战斗机，并再添置两艘宙斯盾战舰。

日本还计划购买“鱼鹰”侦察机和包括“全球鹰”在内的多架无人机。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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