日本计划未来五年军费开支增加约5%--媒体

日本决定将对朝鲜的单方面制裁延长两年
路透东京4月7日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周五称，日本政府决定将对朝鲜的单方面制裁延长两年。 日本共同社稍早报导，东京当局将继续全面禁止日本和朝鲜之间的贸易，并禁止所有朝鲜船舶进入日本港口。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透12月13日 -《日本经济新闻》(Nikkei)报道称，日本将在未来五年把国防开支增加大约5%，至24.6万亿日元(2,390亿美元)，以应对中国日益增加的军事预算。
《日本经济新闻》援引消息人士的说法报道称，日本防卫大臣小野寺五典和财务大臣麻生太郎周四达成妥协，同意增加军费开支。
报道称，日本防卫省原本希望获得24.9万亿日元的军费开支，但面临财务省的抵制。报道还称，日本内阁有望在下周二批准该计划。
目前中国和日本因钓鱼岛争端紧张关系升级。
日本的军费开支计划包括增加购买洛克希德·马丁公司(LMT.N)生产的F-35战斗机，并再添置两艘宙斯盾战舰。
日本还计划购买“鱼鹰”侦察机和包括“全球鹰”在内的多架无人机。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透东京4月7日 - 日本经济产业大臣世耕弘成周五称，日本政府决定将对朝鲜的单方面制裁延长两年。 日本共同社稍早报导，东京当局将继续全面禁止日本和朝鲜之间的贸易，并禁止所有朝鲜船舶进入日本港口。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透佛罗里达州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四欢迎中国国家主席习近平前往他在佛罗里达州的庄园举行面对面会晤。特朗普将在会晤中表达他的关切，指出中国应该约束其贸易行为并更加努力遏制朝鲜的核计划。
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。