特写：日本抗通缩任重道远 “省钱”心态根深蒂固

路透东京12月17日（记者 Stanley White） - 日本想要成功对抗通缩，首先就得说服像Kumiko Kuramochi这样的消费者。

自民党在周日众议院选举中获胜，该党希望公众明白：大刀阔斧的货币政策将推升通胀。这传递的讯息非常明确：趁着物价还没开始涨之前，要买东西赶紧买吧。

但问题在于，日本20年来经济停滞不前、15年来薪资下滑且经历了近15年的通缩，人们“买便宜货”的心态已经根深蒂固。而政府想要让公众相信未来收入增长足以让他们承受物价上涨，并不是件容易的事。

38岁的Kuramochi就是典型的日本主妇。她正带着两个孩子在东京购物，由于担心丈夫明年可能减薪，她不得不削减支出。

她说：“我趁着打折时，给我自己、还有我一个孩子买了冬衣，因为我们想尽量少花钱。我对家庭财务感到担心，手头很紧，我也不指望我丈夫明年的收入能增加，因为经济形势不好。”

如何扭转日本长期通缩，是自民党党首安倍晋三上台后的重要经济议题。

根据古典经济学，消费者应该欢迎通缩，因为这会增强他们的购买力，只有当消费者担心物价将上涨时，才会变本加厉地搜罗便宜货。

但日本情况有点特殊，数据显示购买力下滑速度超过物价。自从1997财年以来，日本平均收入下滑了12.2%，而核心消费者物价则已下滑6.8%。

日本消费者长期对收入和工作保障感到不安，因此精打细算成了习惯。

兼职平面设计师Yuichi Kawakami说，他和妻子通过网站www.shufoo.net来比较附近各超市的价格，然后去最便宜的一家买。

一些经济学家支持安倍的论点，认为央行需加大放宽货币政策的力度，以对抗通缩。

但也有许多经济学家称，日本应该把重点放在结构性经济改革上，将就业从制造业向服务业引导，鼓励女性就业，鼓励多生孩子以阻止人口萎缩。

日本央行数据表明，安倍重返首相宝座后将面临严峻挑战。

央行9月时进行的季度调查显示，62%的受访者预计未来一年物价将上升3%。但94%的受访者预计薪资将持平或下降，96%的受访者预计将维持或削减支出水平。

打折的压力令日本零售商进退两难。餐馆和零售商当然宁可不打折，但问题在于他们担心竞争对手会先减价去争取顾客，于是就引发了价格战。

第一生命经济研究所首席经济学家Toshihiro Nagahama说：“商家认识到打价格战是彼此消耗，有迹象显示商家想要打破这样的模式。”

“民众对于薪资下滑的预期根深蒂固。但等到他们预计薪资将增长时，就会作出合理反应、增加支出。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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