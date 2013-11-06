债市投资者认为日本经济仍陷于通缩泥潭

* 日本央行宽松政策并未改变投资者的通胀预期

* 央行预期2015年通胀率达到2%；市场不这样认为

* 日圆贬值的影响到明年4月料消退

* 日本投资者继续买入日圆债券，资产配置无重大变化

* 银行开始增大债券投资组合

路透东京11月6日 -日本央行为治愈通缩顽症而出台规模空前的货币刺激政策已经有六个月时间，但这种休克疗法并未改变投资者心中根深蒂固的看法，他们认为日本仍陷于通缩的泥潭之中。

许多日本银行和寿险公司大量囤积日本公债，推动指标10年期公债收益率在上周跌破0.6%，尽管国内消费者通胀在稳步上升。

日本央行上周发布的经济展望报告中仍预测，扣除消费税上调的影响，核心通胀率在2015/16年度将升至2%附近。

“超过90%的市场人士认为，这种情况不会发生，”SMBC日兴证券国际市场分析共同部长末泽豪谦说。

确实，日本通胀率的上升和央行4月以来的预估一致。央行在4月宣布为期两年的资产购买计划，将所持有债券和其它资产的规模翻倍。

8月核心通胀率创五年高位0.8%，9月为0.7%，均远高于3月的负0.5%。

不过通胀率抬高，主要是因在11月-5月间日圆汇率急跌后，进口物价上涨推动的。

投资者称，日本央行总裁黑田东彦棘手问题之一就是，日圆走软带来的提振效果在4月左右开始将减弱。

想要维持当前水平的通胀率，日圆还要再次下跌同样的幅度，这意味着日圆兑美元要从当前的100左右下滑到120左右。

但是最新的路透调查显示，一年后日圆兑美元汇率均值为107，最为看空的预测也是在117。

国内消费力道尚不足以提高价格，因为薪资仍未增长--基金经理人即便不看政府数据，也可以看得出来。

最后的结果就是即便10年期日债收益率追不上通胀率，但多数日本机构投资者仍准备买入日债。

多数日本大型寿险企业表示，他们在4-9月期间增持了日债，并且打算进一步加仓。

虽然市场揣测，央行的宽松可能促使日本投资者买进外国债券来平衡投资组合，但资金方面并未发生大规模的重新配置。

日本最大的一些银行，起先曾因通胀忧虑而大量抛售债券，如今已经开始重新建仓。

“银行没增加多少贷款，因此手头握有现金。之前他们在央行购债措施下抛出债券。而现在银行和央行都在买，这就是日债收益率下滑的原因，”东京PineBridge Investments的固收投资主管Tadashi Matsukaw说道。

日本央行数据显示，日本城市银行在8月将日债仓位从前月的85.38万亿提高至85.44万亿日圆，为3月以来首次增持，之前自3月以来减仓了22万亿。

日本央行最近一次标购五到十年期日债，吸引的投标规模为近几个月来最小，说明银行不那么急于脱手日债。

日央行周四购买4,000亿日圆日债，吸引的投标规模是9,397亿日圆，首次低于1万亿日圆。(完)

(编译 隋芬; 审校 孙茉莉)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。