《热点透视》日本忽视通缩是欧元区应汲取的教训

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Andy Mukherjee

路透新加坡3月11日 -日本长年累月与通缩作斗争，向欧元区传递出一个讯息：物价哪怕只是微幅下跌，都要竭力避免。物价悄悄出现下跌苗头，进而导致巨大损失，最后局面将一发不可收拾。

由于需求疲软，欧元区通胀率低到只有0.8%发人警醒。国际货币基金组织(IMF)预计2014年欧元区GDP将比潜在增长水平低2.5%，这比1998年日本经济1.5%的差距更大。而日本物价就是在那年开始下跌的。此外，就像当年亚洲金融危机导致日本出现通缩那样，如今的新兴市场震荡可能威胁欧元区的物价稳定。

图表：通胀下滑是如何演变成通缩的？(link.reuters.com/qum37v)

生产率大幅提高导致的物价下跌幅度会比较温和，就像中国在2000年代初期遇到的那样。部分欧洲领导人认为目前欧洲出现的通胀下滑跟历史很相似。1998年时任日本央行总裁的速水优就犯了同样的错误，他因此疏忽了因为需求不足、企业降薪和消费不振而出现的物价下跌。日本年薪水平自1997年以来下降了12%，降幅要比劳动力减少幅度大得多。

日本企业也没得到好处。通缩推高资本实质成本，压缩了投资。预算因为退休员工不接受降低养老金而变得很紧张。1998年日本社保福利支出相当于GDP的比例为12%，2012年激增至20%。最后一点，在日本这样一个老龄化社会，哪怕是程度很小的通缩也会放大名义GDP的萎缩幅度，并降低国家的外交影响力。

日本央行不愿制定通胀率目标是个错误。不过，欧洲央行承诺将通胀率维持在“低于，但接近”2%的目标如果多年都达不到，恐怕也有损央行信誉。

接下来谈谈银行业。日本花了十年时间修复因为1990年初期资产泡沫破裂而遭到破坏的金融体系。欧元区修复金融体系也许需要五年时间。自由流动的信贷资金可以阻止通缩成为定局。

然而，如果物价真的下跌，欧元区做出回应的选择比日本更少。日本还能通过预算赤字减轻通缩的破坏力，因为日本政府公债总不缺乏买家。而欧元区已经因为主权债危机吃尽了苦头。所以欧洲央行将通缩威胁掐死在萌芽状态显得格外重要。(完)

(编译 白云; 审校 龚芳)

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