日本民主党退党议员将成立新政党

日本政坛重量级人物小泽一郎及其追随者退出执政党民主党後，周三决定组建新的政党。新成立的政党可能在参议院提交针对首相的不信任案，如果其他反对党派跟进，该法案有可能将被通过。此举或令野田政府愈发头疼。小泽同这几十位前民主党议员此前因抗议上调消费税计划而退党。路透