日本非营利机构折戟日圆衍生品

路透日本7月23日（记者 Hideyuki Sano） - 66岁的佛教僧侣Ryusho Soeda所在的高野山是一座拥有1,200年历史的寺庙，这座入选世界遗产名录的古刹位于日本西部深山中，长期被誉为安静冥想的胜地。

近几个月来，这里的僧侣们在辩论一个非常世俗的问题：在日圆上的复杂押注怎么会大错特错？而Soeda也接受了一项从未准备从事的工作：法务会计。

Soeda 6月获选为高野山住持，他的前任之前已经被迫离开这里。Soeda承诺对寺庙的损失进行全面核算，这些损失去年曾险些导致一半的捐赠灰飞烟灭。

“我的责任是查出究竟发生了什么并将其公之于众。希腊只有在新政府成立后才公布粉饰帐务的事情，与之类似，不改变权力归属就不会得到真相，”Soeda对路透说道。

高野山财务危机只是一个缩影，现金充裕的日本宗教组织、学校、小企业和富豪们都正在面临损失，有些甚至面临法律诉讼，因为他们都染指了与日圆相关的衍生品。

藤田保健卫生大学运营着日本最大的医院之一，在外汇衍生品上亏损了2.4亿美元。位于名古屋的南山大学称，今年亏损超过2.3亿美元。两所学校亏钱的原因都是购买了不受监管的场外市场衍生品。

很多亏损来自一个被称为“反向动能双币(PRDC)债券”的产品，这种产品被强力推销给日本的非营利机构投资者。

亏损凸显首相安倍晋三誓言要解决的问题：日本经济长期下滑导致大量储蓄陷入无出路的投资，投资者极度渴望收益。

在日本公债利率低于1%时，PRDC债券提供了更高收益。2006年和2007年，这种产品最为流行，随后全球金融危机爆发。

关西大学经济学教授Yoshio Yoshimoto表示，很多大学没有读产品条文就急切地买入。“有人可能怀疑这些学校是否应该教授经济学。”

日本不要求非营利机构按市值计算亏损。因此，衍生品亏损的规模很难估计。东京律师Akiyoshi Motosugi指出，目前有约300起诉讼与此类交易亏损有关，问题的严重程度可见一斑。大多数原告指控银行在销售衍生品时没有全面解释风险。

位于东京的驹泽大学就是其中之一。该校因从德意志银行、法国巴黎银行和瑞银集团购买外汇衍生品，2008年亏损了1.6亿美元。

德意志银行和法国巴黎银行拒绝置评。瑞银集团称，正在对指控提出异议。

PRDC债券往往设计成第一年票息很高，随后的票息由日圆汇率决定。通常会设定终止条款，以便日圆兑美元或澳元汇率跌破一定水平后债券可以被赎回。

这意味着如果日圆汇率走强，投资者将无法获得利息收益，这就是2007年底至2012年底的情况。终止条款为债券设定了收益上限。

很多PRDC债券在伦敦离岸欧洲债券（外币计价的债券）市场发行。汤森路透数据显示，票息结构复杂的欧洲债券规模约5.2万亿日圆（5,180亿美元），其中很大一部分是PRDC债券或类似的衍生品。也有些产品的收益率与日经指数.N225等波动剧烈的资产挂钩。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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