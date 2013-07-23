《特写》日本的寺庙、大学与医院在日圆衍生品投资铩羽而归

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Hideyuki Sano;编译 李富强
路透日本7月23日 - 66岁的佛教僧侣添田隆昭接下一件他完全陌生的任务：法务会计。
添田隆昭所在的寺庙高野山拥有1,200年历史，名列世界文化遗产，被誉为安静冥想的胜地。但近几个月来，这里的僧侣却在谈论一个非常世俗的问题：在日圆上的复杂押注怎么会错得如此离谱？
添田隆昭6月获选为高野山住持，承诺全面核算寺里的亏损。这些亏损去年差点把捐赠额抹掉一半，前任住持因此被迫离职。
“我的责任是查出事实并公之于众。就像希腊在新政府上任后才把先前粉饰帐目的事情公布出来，同样的，权力交替后真相才会曝光，”添田隆昭对路透表示。
高野山财务危机只是一个缩影，现金充裕的日本宗教组织、学校、小企业和富豪都面临亏损，有些甚至还闹上法庭，因为牵涉了日圆衍生品交易。
藤田保健卫生大学经营管理日本最大的医院之一，在外汇衍生品上亏损2.4亿美元。位于名古屋的南山大学表示，今年亏损超过2.3亿美元。两所学校亏钱的原因都是在不受监管的店头市场买了衍生品。
很多亏损来自于“反向动能双币债券(PRDC)”，这个产品被强力推销给日本的非营利机构投资者。
上述亏损彰显了首相安倍晋三誓言要解决的问题：日本经济长期疲弱导致大量储蓄无处可投资，投资人极其渴望报酬。
当日本10年期公债收益率低于1%时，PRDC债券提供了更高的报酬率。这种产品在2006年和2007年最流行，然后全球金融危机爆发。
关西大学经济学教授Yoshio Yoshimoto表示，很多大学没有读产品条款就下手买了。“可能有人会质疑这些学校是否该教学生经济学。”
日本不要求非营利机构按市值计算亏损。因此，衍生品亏损的规模很难估算。不过东京律师Akiyoshi Motosugi指出，目前有约300起诉讼与此类交易亏损有关，问题的严重程度可见一斑。大多数原告指控银行在销售衍生品时没有全盘将风险解释清楚。
其中一宗诉讼是驹泽大学提起的。该校从德意志银行、法国巴黎银行和瑞银集团购买外汇衍生品，2008年亏损1.6亿美元。
德意志银行和法国巴黎银行拒绝置评。瑞银集团称正在抗辩，“我们对这些指控提出异议，正在为自己辩护。”
PRDC债券往往设计成第一年的票息很高，随后的票息由日圆汇率决定。通常会设定终止条款，当日圆兑美元或澳元汇率跌破一定水平后债券可以被赎回。
这意味着如果日圆汇率走强，投资者将无法获得利息收益，这就是2007年底至2012年底的情况。终止条款为债券设定了收益上限。
很多PRDC债券在伦敦离岸欧洲债券（外币计价的债券）市场发行。汤森路透数据显示，票息结构复杂的欧洲债券规模约5.2兆(万亿)日圆（5,180亿美元），其中很大一部分是PRDC债券或类似的衍生品。也有些产品的收益率与日经指数 等波动剧烈的资产挂钩。
日圆汇率在安倍晋三执政后持续下跌，已减轻了很多投资者的痛苦，但由于美元兑日圆还未回到2006和2007年约110日圆的水准，投资者仍然面临潜在亏损。
高野山正是如此。主管会计的人员Yasuo Wakita表示，3月时计算的亏损约650万美元，是去年5月时的一半。高野山手里的衍生品是野村证券和大和证券卖给它们的，两券商均拒绝置评。
在2008年之后，日本金融厅采取措施，限制金融机构将复杂的衍生品卖给学校和其他非营利机构。监管当局表示，加强管理之后未发现这类产品引发大规模亏损。(完)
如欲浏览原文报导，请点选 (译文审校 王凤昌)
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