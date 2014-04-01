日本纸尿裤短缺表明中国需求或可缓解消费税调升冲击

日本千叶市一家永旺超市中货架上摆放的花王妙而舒品牌和其它品牌的纸尿裤，摄于2014年3月31日。 REUTERS/Yuya Shino

路透4月1日 - 日本周二开始调高消费税，但日本经济或许可以避开大幅下滑的命运，看看尿布销售的情况便可印证。

近月来日本各地零售商均有回报花王(4452.T)妙而舒(Merries)品牌纸尿裤短缺的情况，许多商店即便实施限购，依旧销售一空。

日本销售税自午夜起从5%调高至8%。在这波17年来首次调高消费税的行动前，大量需求浮现，推高了从公寓到高档车辆等各式商品的销量，也引发了对于未来几个月消费支出会大幅减少的担忧。

这确实是1997年时的情况，当时消费税由3%调高至5%，使得消费支出骤减。

试图评估消费税调升影响的经济分析师将焦点放在软性商品上，例如香菸、办公室用品、和纸尿裤等，这些商品在3月最后几周的销量均飙升。消耗品占整体民间消费约四分之一。

其想法是，消费税调高前的销售增幅越大，本季的支出下滑幅度就会越深，经济无法达到成长预期的风险就越高。日本2014年经济仅料成长不到1%。

“4月后实质家庭所得较上次而言将有更大幅度的挤压，因为消费税上调幅度更大，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄说。

“因此，这次存在经济更深度回撤风险。”

经济深度下挫可能给日本央行在年中扩张已然规模庞大的货币刺激政策增添压力。

**中国的需求**

但许多零售商说，纸尿裤销量飙升的背后，是1997年时并未考虑在内的一个因素：中国消费者越来越富裕。

据经销商和商店经理称，经销商灰色市场上的需求是花王妙而舒和其它品牌纸尿裤近几周缺货的一个原因。

包括Papasu连锁药店在内的一些商店发现，妙而舒品牌纸尿裤在货架上根本留不住。

“中国消费者大包大包的买秒而舒纸尿裤，即使我们限定每次每人只能购一包，他们也会再回来买，”Papasu的一名员工Koji Toyama上周说。

日本制造的信誉意味着一些中国消费者愿意为此支付更高价格，喜欢程度亦甚于花王在中国生产的秒而舒纸尿裤。

许多分析师表示，消费习惯的改变，说明日本经济遭受的痛楚将比1997年更小。当时日本上调消费税，正好赶上亚洲金融危机和经济衰退。

日本总研副理事长Kenji Yumoto乐观地认为，消费者需求下滑的程度不会像上一次那么大。他指出，虽然汽车销售按比例增幅超过1997年，但其他项目却未出现如此大幅的增长。

“我认为需求回落幅度将小于1997年，”他表示。

例如，官方数据显示，过去两年家用电器和家庭电子产品销售变动不大，与1997年形成鲜明的对比。

1997年在消费税上调前，此类销售稳步增长了四个季度，在增税前的最后一个季度更是较两年前骤增40%，然后迅速回落至1995年水平以下。

服务支出预计也没有那么容易受到景气循环的冲击。此类支出在民间消费中占有大约60%的份额。

不过，虽然日本经济或许能够经受住消费税上调的冲击，但日本纸尿裤经销商未来的日子恐怕不好过。

大阪一家纸尿裤经销商表示，消费税上调，以及汽油、航运及其在日本雇佣店员的成本增加都侵蚀了利润。日本产妙而舒牌纸尿裤在中国的售价相当于27美元，而在日本国内的售价则约为13美元。

“这项业务过去可是赚钱的，”他指出。(完)

(编译 王冠中/侯向明/许娜；审校 徐文焰)

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