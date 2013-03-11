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亚洲 | 2013年 3月 12日 星期二 06:31 BJT

《日本重要政经日程》--3月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月11日(一)

2350 - 财务省1-3月企业景气调查

2350 - 2月企业商品物价指数

3月12日(二)

0130 - 五年期公债标售

0500 - 2月消费者信心指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻. (编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)

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