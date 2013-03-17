《日本重要政经日程》--3月18日

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部

路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。