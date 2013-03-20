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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 06:44 BJT

《日本重要政经日程》--3月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月20日(三)

2330 - 路透3月短观调查日本制造业景气判断指数

2350 - 2月贸易数据

2350 - 2月海关清关的能源进口数据

3月21日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0300 - 日本石油连盟公布一周原油、煤油和汽油库存以及炼厂产能利用率数据

0430 - 财务省财务官中尾武彦和数位学者在一次研讨会上发言

0500 - 日本石油连盟会长举行记者会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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