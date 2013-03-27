《日本重要政经日程》--3月28日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月27日(三)
2350 - 2月零售销售
2350 - 资本流动数据
3月28日(四)
-- - 财务大臣麻生太郎与经济财政大臣甘利明在内阁会议后出席新闻发布会
0100 - 央行总裁黑田东彦现身参议院，就货币政策发表半年度证词
0130 - 两年期日本公债标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。