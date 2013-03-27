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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 06:41 BJT

《日本重要政经日程》--3月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月27日(三)

2350 - 2月零售销售

2350 - 资本流动数据

3月28日(四)

-- - 财务大臣麻生太郎与经济财政大臣甘利明在内阁会议后出席新闻发布会

0100 - 央行总裁黑田东彦现身参议院，就货币政策发表半年度证词

0130 - 两年期日本公债标售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

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美国上市公司业绩公布尔日程表

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美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 徐文焰)

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