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亚洲 | 2013年 3月 29日 星期五 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--3月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月28日(四)

2313 - 3月制造业PMI

2330 - 2月失业率和求才/求职比

2330 - 2月全国消费者物价指数(CPI)和3月东京地区CPI

2330 - 2月所有家庭支出

2350 - 2月工业生产

3月29日(五)

-- - 财务大臣麻生太郎与经济财政大臣甘利明在内阁会议后出席新闻发布会

0430 - 2月石油数据

0500 - 2月房屋开工

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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