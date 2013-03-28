《日本重要政经日程》--3月29日

企业结盟：东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月28日(四)
2313 - 3月制造业PMI
2330 - 2月失业率和求才/求职比
2330 - 2月全国消费者物价指数(CPI)和3月东京地区CPI
2330 - 2月所有家庭支出
2350 - 2月工业生产
3月29日(五)
-- - 财务大臣麻生太郎与经济财政大臣甘利明在内阁会议后出席新闻发布会
0430 - 2月石油数据
0500 - 2月房屋开工
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车周一宣布，中国东风汽车集团将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
路透东京4月11日 - 日本股市周二早盘下跌，地缘政治紧张局势加剧、日圆走强，以及东芝股价震荡等因素拖累大盘。东芝提交财报的第三次截止期限已近在眼前。
路透上海4月11日 - 中国铁路总公司周二公告，将于周三(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期150亿元，10年期50亿元。 上述债券为铁路总公司今年第三期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为4月12日上午10:00-11:00，分销期和缴款截止日为4月13日。五年期招标利率区间3.40%-4.40%，10年期3.50%-4.50%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为国开证券和农行，其他主承销商包括建行、中信建投证券、国泰君安证券和中金公司。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 此前发改委同意铁路总公司本次债券发行总额为3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、装备购置和债务结构调整。其中2016年计划发行1,600亿元，实际发行1,400亿元，剩余200亿元调整为2017年第一期中国铁路建设债券发行，2017年预计发行1,400亿元。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单