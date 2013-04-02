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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 06:37 BJT

《日本重要政经日程》--4月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本央行召开为期两天的政策会议

0120 - 三个月贴现国库券标售

0300 - 石油连盟每周例行公布原油、煤油、汽油库存以及炼厂运行率

2350 - 资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
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