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亚洲 | 2013年 4月 12日 星期五 06:58 BJT

《日本重要政经日程》--4月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

- 日本财务大臣麻生太郎及经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开例行新闻发布会

0310 - 日本央行总裁黑田东彦在读卖新闻经济协会上讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 白云)
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