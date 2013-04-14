版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 06:27 BJT

《日本重要政经日程》--4月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本央行总裁黑田东彦在地区分行经理会议上发表讲话

0430 - 日本2月工业生产修正值

0500 - 日本关西电力 总裁Makoto Yagi举行每月例行记者会

0615 - 日本央行总裁黑田东彦在信托银行协会年度会议上发表讲话。

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐