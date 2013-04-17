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亚洲 | 2013年 4月 18日 星期四 06:36 BJT

《日本重要政经日程》--4月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月17日(三)

2330 - 4月路透短观调查

2350 - 3月贸易数据

2350 - 资本流动数据

2350 - 财务省公布3月能源进口清关数据

4月18日(四)

-- - 日本央行审议委员宫尾龙藏在歧阜讲话

0120 - 三个月贴现国库券标售

0130 - 20年期公债标售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 程琳)

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