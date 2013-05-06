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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--5月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0400 - 软银 社长孙正义在公司夏季手机产品活动上发表讲话。

0430 - 三井物产 公布财报。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 王丽鑫)
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