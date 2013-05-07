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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 06:49 BJT

《日本重要政经日程》--5月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0120 - 标售六个月贴现债国库券

0130 - 增强流动性公债标售

0330 - 丸红 公布季度财报

0400 - 富士重工业 公布季度财报

0400 - 三菱商事 公布季度财报

0430 - 三井物产 公布季度财报

0500 - 伊藤忠商事 公布季度财报

0600 - 东芝 和丰田汽车 公布季度财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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