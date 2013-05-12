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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 06:47 BJT

《日本重要政经日程》--5月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月13日(一)

2350 - 日本4月企业物价指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 白云)

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