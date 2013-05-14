《日本重要政经日程》--5月15日

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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5月15日(三)
0120 - 标售一年期贴现国库券
0200 - 日本电气事业连合会公布4月发电数据
0300 - 日本石油连盟公布一周原油、煤油、汽油库存和炼厂产能利用率
0500 - 4月消费者信心数据
0630 - 奥林巴斯(Olympus) 公布季报
0630 - 瑞穗金融集团 公布季报
0715 - 三井住友金融集团 公布季报
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 张荻)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9