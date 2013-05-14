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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--5月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月15日(三)

0120 - 标售一年期贴现国库券

0200 - 日本电气事业连合会公布4月发电数据

0300 - 日本石油连盟公布一周原油、煤油、汽油库存和炼厂产能利用率

0500 - 4月消费者信心数据

0630 - 奥林巴斯(Olympus) 公布季报

0630 - 瑞穗金融集团 公布季报

0715 - 三井住友金融集团 公布季报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 张荻)
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