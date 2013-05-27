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亚洲 | 2013年 5月 28日 星期二 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--5月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

路透5月28日 -

-- - 日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁府会议后召开例行记者会。

0130 - 20年期公债标售。

0345 - 日本央行审议委员宫尾龙藏在日本外国特派员协会发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校)

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