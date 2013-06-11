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亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 06:17 BJT

《日本重要政经日程》--6月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月11日(二)

2350 - 日本4月机械订单

2350 - 日本5月企业物价指数

6月12日(三)

0120 - 两个月期贴现国库券标售

0300 - 日本石油连盟公布一周原油、煤油、汽油库存和炼厂产能利用率

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 兰秀娟; 审校 王丽鑫)

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