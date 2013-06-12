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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--6月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月12日(三)

2350 - 日本一周资本流动数据

6月13日(四)

-- - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里在日本北部旭川市发表讲话

0120 - 三个月期贴现国库券标售

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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