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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 06:14 BJT

《日本重要政经日程》--6月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月13日(四)

2350 - 日本央行公布5月21-22日会议记录

6月14日(五)

0000 - 软银 社长孙正义在消费品论坛发言

0100 - 丰田汽车 举行年度股东大会

0130 - 五年期公债标售

0200 - 日本电气事业连合会公布5月发电数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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