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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 06:38 BJT

《日本重要政经日程》--6月20日

6月19日(三)

2330 - 6月路透短观调查

2350 - 一周资本流动数据

6月20日(四)

0120 - 三个月贴现票据标售(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫； 审校 于春红)

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