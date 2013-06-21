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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 08:44 BJT

更新版-《日本重要政经日程》--6月21日

6月21日(五)

-- - 日本央行总裁黑田东彦在一信托银行协会会议上作简短发言

0100 - 软银 举行年度股东大会

0600 - 日本经济财政大臣甘利明就经济财政管理及政府增长策略发表讲话(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫； 审校 于春红)

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