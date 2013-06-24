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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 06:36 BJT

《日本重要政经日程》--6月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日产汽车 举行年度股东大会

0130 - 增强流动性公债标售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫； 审校 于春红)

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