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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 06:47 BJT

《日本重要政经日程》--7月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

6月30日(日)

2350 - 日本央行公布季度短观调查

7月1日(一)

暂无重要事件

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
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