《日本重要政经日程》--12月13日

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0200 - 公共事业公布月度能源消费和发电数据。
0430 - 10月工业产出修正值。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 侯向明)
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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