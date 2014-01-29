《日本重要政经日程》--1月30日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1月29日(三)
2350 - 12月零售销售
2350 - 一周资本流动数据
1月30日(四)
0030 - 财务省公布12月能源和商品进口数据
0120 - 三个月贴现国库券标售
0130 - 两年期政府公债标售
0400 - 新日铁住金 公布季报
0430 - Shikoku Electric Power 公布季报
0600 - 北陆电力 公布季报
0610 - 东北电力 公布季报
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(