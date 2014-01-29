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亚洲 | 2014年 1月 30日 星期四 07:34 BJT

《日本重要政经日程》--1月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月29日(三)

2350 - 12月零售销售

2350 - 一周资本流动数据

1月30日(四)

0030 - 财务省公布12月能源和商品进口数据

0120 - 三个月贴现国库券标售

0130 - 两年期政府公债标售

0400 - 新日铁住金 公布季报

0430 - Shikoku Electric Power 公布季报

0600 - 北陆电力 公布季报

0610 - 东北电力 公布季报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
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