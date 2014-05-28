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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 06:29 BJT

《日本重要政经日程》--5月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月28日(三)

2350 - 4月零售销售

2350 - 资本流动数据

5月29日(四)

--日本央行政策委员会审议委员白井早由里在冲绳县向商界领袖发表讲话

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0130 - 标售两年期公债

0600 - 吉坤日矿日石能源 公布下个月原油精炼计划

0700 - 日本铝业协会新会长Takashi Ishiyama召开新闻发布会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 龚芳)
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