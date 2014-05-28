《日本重要政经日程》--5月29日

港报社评：内外政经有利，人民币暂稳中偏强--经济日报4月21日
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月28日(三)
2350 - 4月零售销售
2350 - 资本流动数据
5月29日(四)
--日本央行政策委员会审议委员白井早由里在冲绳县向商界领袖发表讲话
0120 - 标售三个月期贴现国库券
0130 - 标售两年期公债
0600 - 吉坤日矿日石能源 公布下个月原油精炼计划
0700 - 日本铝业协会新会长Takashi Ishiyama召开新闻发布会
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 龚芳)
内地银行首季结售滙逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外滙规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。
候任特首林郑月娥视教育为施政重点之一，并在政纲承诺即时增加每年50亿元教育经常开支，用以应对教育界面对的一些问题。这笔「教育新资源」须用在刀口上，特别是林郑表明施政重点以教育先行，新资源能否造福莘莘学子，备受关注。近期教育团体就50亿元分配，纷纷提出建议，不过，迄今所见多是为各级教师而谋，鲜有探讨利用新资源从政策规划改善教育制度，提高整体教育质素。有关情况会否演变为抢夺资源操作，未能给教育生态带来积极正向改变，值得林郑和新一届政府留意。