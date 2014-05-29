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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 06:20 BJT

《日本重要政经日程》--5月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月29日(四)

-- - 财务大臣麻生太郎在内阁会议后召开例行记者会

2330 - 4月全国消费者物价指数(CPI)和5月东京CPI

2330 - 4月失业率

2350 - 4月工业生产

5月30日(五)

0100 - 财务省财务官古泽满宏在国际货币基金组织(IMF Seminar)上讲话

0430 - 经济产业省公布石油进口数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 孙茉莉)
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