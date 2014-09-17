版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 07:02 BJT

《日本重要政经日程》--9月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月17日(三)

2330 - 9月路透短观调查日本制造业景气判断指数

2350 - 8月贸易收支

2350 - 财务省公布8月能源进口清关数据

9月18日(四)

0120 - 三个月贴现国库券标售

0300 - 石油连盟公布一周原油库存数据

0635 - 央行总裁黑田东彦发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐