《日本重要政经日程》--1月9日

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
(除特别说明外，均为GMT时间) 1月8日(四) 2350 - 日本12月外汇储备 1月9日(五) 0120 - 标售六个月期贴现国库券 0500 - 11月领先指标 (完) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 张荻)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。