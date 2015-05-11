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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 06:08 BJT

《日本重要政经日程》--5月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0120 - 六个月贴现国库券标售

0130 - 10年期公债标售

0500 - 3月领先及同时指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

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美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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