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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 06:16 BJT

《日本重要政经日程》--5月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月12日

2350 - 4月银行放款余额

2350 - 3月未经季节调整的经常帐

5月13日

0300 - 石油连盟公布一周原油库存数据

0500 - 4月服务业景气判断指数

0605 - 日产(Nissan)汽车 公布业绩

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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