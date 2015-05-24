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亚洲 | 2015年 5月 25日 星期一 06:12 BJT

《日本重要政经日程》--5月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    5月24日(日)
    
    2200 - 5月路透日本企业调查
    
    2350 - 4月贸易数据
    
    2350 - 财务省能源进口数据
    
    5月25日(一)

    0500 - 日本石油连盟会长木村康举行月度新闻发布会
    
    0500 - 气象部门公布三个月气温预测
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王丽鑫 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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