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亚洲 | 2015年 6月 17日 星期三 06:06 BJT

《日本重要政经日程》--6月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    6月16日(二)
    
    2350 - 5月贸易收支
    
    6月17日(三)
    
    0120 - 标售一年期贴现国库券
    
    0300 - 日本石油联盟公布一周原油库存数据
        
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王丽鑫；审校 许娜)

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