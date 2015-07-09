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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 06:09 BJT

《日本重要政经日程》--7月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月9日(四)

2350 - 日本6月企业物价指数(CGPI)

7月10日(五)

0200 - 日本公共事业公司公布上月燃料使用和发电数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)

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