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亚洲 | 2015年 7月 30日 星期四 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--7月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月29日(三)

2350 - 6月工业生产

2350 - 一周资本流动数据

7月30日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 央行审议委员石田浩二在京都向商界领袖发表演说

以下企业将发布财报：

0400 - 马自达

0600 - 索尼

0600 - 三菱汽车

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)

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