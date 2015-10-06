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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 06:06 BJT

《日本重要政经日程》--10月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月6日(二)

2350 - 截至9月底外汇储备

10月7日(三)

0300 - 石油连盟公布一周原油库存数据

-- - 日本央行政策决定

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)

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