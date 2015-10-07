《日本重要政经日程》--10月8日

台湾债市：五年券106/2殖利率早盘随美债扬升，休假模式启动交易偏淡
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
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10月7日(三)
2350 - 8月机械订单
2350 - 一周资本流动数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透台北1月20日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五量缩小升。交易员表示，尽管美债殖利率弹升，但台债逐渐进入休假模式，成交量能偏淡，预料下周的成交将更显清淡。
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