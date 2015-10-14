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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 06:08 BJT

《日本重要政经日程》--10月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月14日(三)

2330 - 路透短观调查日本10月制造业景气判断指数

10月15日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 龚芳)

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