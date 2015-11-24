《日本重要政经日程》--11月25日

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月24日(二)
2350 - 日本央行10月30日会议记录
11月25日(三)
-- - 政府月度经济报告
0100 - 日本央行审议委员Sayuri Shiraishi在日本松江发表讲话
0130 - 20年期公债标售
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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