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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--11月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    11月29日(日)
    
    2350 - 10月工业生产及零售销售
    
    11月30日(一)
    
    0100 - 日本央行总裁黑田东彦在名古屋对商界领袖讲话
    
    0430 - 经济产业省石油数据
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)

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