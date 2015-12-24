版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 06:19 BJT

《日本重要政经日程》--12月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月24日(四)

2330 - 11月所有家庭支出

2330 - 11月全国消费者物价指数(CPI)和12月东京地区CPI

2330 - 11月失业率

2350 - 一周资本流动数据

12月25日(五)

0500 - 11月建筑订单和房屋开工

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐