《日本重要政经日程》--1月7日

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
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1月6日(三)
2350 - 日本投资海外债券和外资投资日本股票周度数据
1月7日(四)
-- - 标售30年期公债和三个月期贴现国库券
2350 - 日本12月外汇储备
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 许娜)
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。