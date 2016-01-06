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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 06:11 BJT

《日本重要政经日程》--1月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月6日(三)

2350 - 日本投资海外债券和外资投资日本股票周度数据

1月7日(四)

-- - 标售30年期公债和三个月期贴现国库券

2350 - 日本12月外汇储备

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 杜明霞；审校 许娜)

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